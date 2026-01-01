خبرگزاری کار ایران
پایان اعتراض مسالمت‌آمیز برخی اصناف دهلران

فرماندار ویژه دهلران گفت: اعتراض به گرانی در دهلران با هوشیاری مردم پایان یافت. 

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،‌ مراد یگانه گفت:  عصر امروز در پی اعتراض برخی از صاحبان مشاغل و اصناف نسبت به گرانی‌های اخیر که منجر به تعطیلی بخشی از بازار شد، با هوشیاری مردم، حضور مسالمت آمیز و آگاهانه نیرو‌های انتظامی پایان یافت.

وی تصریح کرد:   دولت و شخص رئیس جمهور در حال برنامه ریزی برای بازگشت ثبات به بازار با راهکار‌های کنترل قیمت ها است.

یگانه از کسبه و اصناف دهلرانی خواست با ارائه خدمات به شهروندان، به روند عادی سازی شرایط جامعه کمک کنند.

 

