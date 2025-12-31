فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:
کشف تاریخ در بندرکنگ؛ یافتن اشیاء عتیقه و تاریخی از مخفیگاه متهمان
فرمانده انتظامی استان هرمزگان به کشف اشیاء تاریخی در یکی از شهرهای بندری این استان اشاره کرده و گفت: 23 قطعه انواع سکه عتیقه، قدیمی و تاریخی به ارزش 10 میلیارد ریال با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در شهر بندرکنگ از توابع این شهرستان کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار علیاکبر جاویدان افزود: مأموران انتظامی شهر بندرکنگ در پی دریافت یک فقره گزارش مبنی بر حفاری غیرمجاز توسط افرادی ناشناس واقع در یکی از محلههای قدیمی و تاریخی این شهر، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله مأموران انتظامی با تشکیل یک تیم پلیسی به محل مورد نظر اعزام شدند. در بررسیهای میدانی انجام گرفته مشخص شد 2 نفر در پشت یک ساختمان قدیمی گلی در یکی از محلههای این بندر تاریخی در حال حفاری هستند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: در یک عملیات پلیسی هر 2 متهم که برادر بودند، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اشیاء و عتیقهجات شامل 23 قطعه انواع سکه در اندازه و وزنها و رنگهای مختلف شبیه به مس و مفرغ و قلع، کشف و ضبط شد.
سردار جاویدان به دیگر اشیاء تاریخی کشف شده در مخفیگاه این متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: یک قطعه نوک سرنیزه شبه فلز مفرغ، 18 عدد انواع فلز، یک عدد جام کوچک فلزی رنگ، 2 قطعه فلز مسی کوچک و بزرگ و تعدادی سنگ در ابعاد مختلف کشف و ضبط شد.
وی به روند رسیدگی پرونده این متهمان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند. ارزش مالی اشیاء تاریخی کشف شده بنا به اظهارنظر کارشناسان مربوطه 10 میلیارد ریال است.