خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:

کشف تاریخ در بندرکنگ؛ یافتن اشیاء عتیقه و تاریخی از مخفیگاه متهمان

کشف تاریخ در بندرکنگ؛ یافتن اشیاء عتیقه و تاریخی از مخفیگاه متهمان
کد خبر : 1736076
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان به کشف اشیاء تاریخی در یکی از شهرهای بندری این استان اشاره کرده و گفت: 23 قطعه انواع سکه عتیقه، قدیمی و تاریخی به ارزش 10 میلیارد ریال با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در شهر بندرکنگ از توابع این شهرستان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار علی‌اکبر جاویدان افزود: مأموران انتظامی شهر بندرکنگ در پی دریافت یک فقره گزارش مبنی بر حفاری غیرمجاز توسط افرادی ناشناس واقع در یکی از محله‌های قدیمی و تاریخی این شهر، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله مأموران انتظامی با تشکیل یک تیم پلیسی به محل مورد نظر اعزام شدند. در بررسی‌های میدانی انجام گرفته مشخص شد 2 نفر در پشت یک ساختمان قدیمی گلی در یکی از محله‌های این بندر تاریخی در حال حفاری هستند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: در یک عملیات پلیسی هر 2 متهم که برادر بودند، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اشیاء و عتیقه‌جات شامل 23 قطعه انواع سکه در اندازه و وزن‌ها و رنگ‌های مختلف شبیه به مس و مفرغ و قلع، کشف و ضبط شد.

سردار جاویدان به دیگر اشیاء تاریخی کشف شده در مخفیگاه این متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: یک قطعه نوک سرنیزه شبه فلز مفرغ، 18 عدد انواع فلز، یک عدد جام کوچک فلزی رنگ، 2 قطعه فلز مسی کوچک و بزرگ و تعدادی سنگ در ابعاد مختلف کشف و ضبط شد.

وی به روند رسیدگی پرونده این متهمان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند. ارزش مالی اشیاء تاریخی کشف شده بنا به اظهارنظر کارشناسان مربوطه 10 میلیارد ریال است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی