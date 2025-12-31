خبرگزاری کار ایران
دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در هفته آینده غیرحضوری شد

روابط عمومی دانشگاه تبریز اعلام کرد که همه کلاس‌های درس دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در هفته آینده، غیرحضوری است.

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه تبریز، بر اساس هماهنگی با روسای دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی و مجوز صادره از وزارت علوم، در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی ‌انرژی و به‌ منظور رفاه حال دانشجویان عزیز در سراسر آذربایجان شرقی، کلاس‌های دانشگاه‌های استان غیرحضوری شد.

بر این اساس به منظور فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر دانشجویان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌کنند.

گزارش حاکی است: کلاس‌های هفته آخر دانشگاه‌های آذربایجان شرقی از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.

در این گزارش با اشاره به اینکه کلیه کلاس‌های دانشگاه تبریز در این تاریخ، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، اضافه شده است: امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

کلاس‌های هفته آینده دانشگاه تبریز، از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه در ساعات مقرر برنامه هفتگی برگزار خواهد شد.

دانشجویان توجه داشته باشند که نحوه ورود به سامانه مجازی دانشگاه در صفحه اول این سامانه نوشته شده و روابط عمومی دانشگاه تبریز آماده پاسخگویی به همه سوالات دانشجویان عزیز است.

اساتید دانشگاه تبریز می‌توانند جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی از طریق همین سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه اقدام کنند.

