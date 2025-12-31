نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل معدن کوشک بافق شده است

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان یزد، افزود: حدود ساعت 8:40 دقیقه صبح امروز، یکی از تونل‌های معدن به طول 142 متر دچار ریزش شد. نیروهای امداد و نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.

وی به تعداد افرادی که در تونل معدن حضور داشتند اشاره کرده و ادامه داد: حدود 50 کارگر در تونل معدن حضور داشتند و تمامی این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در تونل وجود ندارد. این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط 2 نفر مصدوم شدند که برای درمان به بیمارستان بافق انتقال یافتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد به آخرین وضعیت معدن سرب و روی کوشک بافق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: هم‌اکنون وضعیت معدن سرب و روی کوشک بافق به طور کامل طبیعی است و شرایط معدن عادی‌سازی شده است. نیروهای امدادونجات نیز محل حادثه را ترک کردند.

