گردنبند طلای مسروقه به صاحبش برگردانده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل خانمی میانسال در ناحیه شهری چوبیندر، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه چوبیندر قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد،سارقان با اطلاع از خالی بودن منزل این شهروند وارد منزل او شده و یک گرنبند طلای قدیمی به ارزش تقریبی 20 میلیارد ریال را به سرقت برده اند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه هیچ ردی از سارقان به جا نمانده بود تصریح کرد: ماموران انتظامی با استفاده از شگردهای پلیسی سارق را دستگیر و گردنبند گرانبهای مسروقه را از مخفیگاه او کشف کردند.

سردار طرهانی در پایان با بیان اینکه زیباترین لحظه برای کارکنان پلیس عودت اموال مسروقه به مالباختگان است به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری طلاجات و زیورآلات گرانبها در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از صندوق های امانات برای نگهداری اموال زینتی و قیمتی خود استفاده کنند.

