دستگیری فرد اسیدپاش در آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی فردی که اقدام به اسید پاشی کرده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  سرهنگ چنگیز ایدون در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام به مرکز  فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره اسید پاشی در یکی از خیابان های آبیک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضایی ماموران در محل حاضر که مشخص شد خانمی به همراه پدرش توسط  راننده یک دستگاه خودرو سواری  مورد پاشیدن مایعی مشکوک به اسید قرار گرفته و دچار سوختگی شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه شاکیان برای سیر مراحل درمان روانه بیمارستان شد، گفت: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند عامل اسید پاشی که همسر سابق خانمی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته است را در شناسایی  و  در اقدامی غافلگیرانه در شهر تهران دستگیر کنند.

سرهنگ ایدون با شاره به اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس انگیزه خود را اختلافات شخصی با همسر سابق خود عنوان کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

