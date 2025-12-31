جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:
8 مجروح؛ دستاورد حادثه رانندگی در محور سربیشه - نهبندان
جانشین رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: صبح امروز، در محور سربیشه - نهبندان برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه اتوبوس مسافربری منجر به مصدوم شدن 8 نفر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد شاهزهی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: این حادثه صبح امروز در کیلومتر 17 محور مواصلاتی سربیشه - نهبندان تقاطع بهاباد رخ داد. اتوبوس حادثهدیده با 25 مسافر از مبداء گرگان به مقصد زاهدان در حال تردد بوده است.
وی به چگونگی فرایند امدادرسانی به مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با تأکید بر اینکه مصدومان این حادثه به بیمارستانهای سربیشه و بیرجند منتقل شدهاند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.