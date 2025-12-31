8 مجروح؛ دستاورد حادثه رانندگی در محور سربیشه - نهبندان

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد شاهزهی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: این حادثه صبح امروز در کیلومتر 17 محور مواصلاتی سربیشه - نهبندان تقاطع بهاباد رخ داد. اتوبوس حادثه‌دیده با 25 مسافر از مبداء گرگان به مقصد زاهدان در حال تردد بوده است.

وی به چگونگی فرایند امدادرسانی به مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با تأکید بر اینکه مصدومان این حادثه به بیمارستان‌های سربیشه و بیرجند منتقل شده‌اند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

