رئیس محیطزیست شهرستان دشتستان خبر داد:
دستگیری عاملان شکار غیرمجاز 3 رأس تشی در دشستان
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دشتستان گفت: عوامل شکار غیرمجازی که در محدوده منطقه حفاظت شده شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش در بخش بوشکان این شهرستان از توابع استان بوشهر اقدام به شکار 3 رأس تشی کرده بودند، در فرایند یک عملیات شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، کامبیز عبداللهی به تشریح جزئیات چگونگی دستگیری این متخلفان اشاره داشته و افزود: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش در بخش بوشکان، متخلفان در یک عملیات مشترک دستگیر شدند.
وی ادامه داد: عملیات دستگیری این شکارچیان با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت محیطزیست و در تعامل و همکاری مؤثر با پاسگاه انتظامی شهر کلمه و عوامل انتظامی مستقر در ایست بازرسی تونل پیامبر اعظم شهرستان تنگستان و همچنین انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترلی، به سرانجام رسید.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دشتستان به کشف مستندات و ادله شکار در این پرونده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از متهمان مستندات و ادله شکار 3 رأس تشیهای شکارشده کشف و ضبط شد. در این راستا پرونده قضایی برای این شکارچیان تشکیل شده است.
عبداللهی بر قاطعیت مجموعه حفاظت محیطزیست در راستای برخورد با متخلفان اشاره داشته و تصریح کرد: برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز در دستور کار این اداره قرار دارد و هیچگونه اغماضی در قبال تخریب محیطزیست و تهدید حیاتوحش پذیرفته نخواهد شد.
وی از اقدام به موق و حمایتی نیروهای انتظامی قدردانی کرده و بیان داشت: تداوم همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در راستای حفاظت از گونههای جانوری و صیانت از سرمایههای طبیعی ضرورت دارد. نقش مشارکت مردمی در گزارش تخلفات زیستمحیطی بسیار مؤثر است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دشتستان به اهمیت گونه تشی در تعادل اکولوژیک منطقه اشاره داشته و تأکید کرد: تشی به عنوان یکی از گونههای مهم علفخوار در زیستبومهای کوهستانی و جنگلی، نقش مؤثری در چرخه طبیعی و پایداری اکوسیستم ایفا میکند.
عبداللهی به دیگر مواردی که سبب شده گونه تشی در تعادل اکولوژیک منطقه مؤثر باشد اشاره کرده و ابراز داشت: این گونه علاوه بر تأثیرگذاری در پراکنش بذر و کنترل پوشش گیاهی، یکی از طعمههای طبیعی گوشتخواران در رأس هرم غذایی به ویژه پلنگ ایرانی به شمار میرود.
وی اضافه کرد: حذف یا کاهش جمعیت تشی به دلیل شکار غیرمجاز میتواند موجب برهم خوردن زنجیره غذایی، افزایش تعارض پلنگ با دامهای اهلی و در نهایت تهدید بقای این گونه شود. حفاظت از تشی نه تنها به معنای صیانت از یک گونه جانوری، بلکه اقدامی در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و امنیت زیستی منطقه است.