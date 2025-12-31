تیم تروریستی در سراوان دستگیر شدند

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1735635
روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری یک تیم وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق، در جریان ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت ۲»، این تیم تروریستی که طی یک سال گذشته مسئولیت انجام اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان را بر عهده داشته است، طی اقدامات اطلاعاتی دقیق، شناسایی و دستگیر شد.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش‌ها، افراد دستگیر شده در اعترافات اولیه خود اذعان کردند که بر اساس سفارش گروهک‌های تروریستی و معاند، اقدام به طرح‌ریزی و اجرای عملیات ترور نیروهای حافظ امنیت در منطقه سراوان می کردند.

به گزارش  ایلنا، سراوان از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۴۷ کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز این استان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده است.

 

