رئیس پلیس راه استان مرکزی خبر داد:
مسدود شدن محور الیگودرز به خمین به دلیل برف و کولاک شدید
رئیس پلیس راه استان مرکزی از بسته شدن یکی از محورهای مواصلاتی این استان در پی بارش برف و کولاک اشاره کرده و در این خصوص گفت: محور مواصلاتی خمین به الیگودرز از روز گذشته به علت کولاک شدید مسدود شده است. این اقدام برای پیشگیری از حوادث احتمالی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ روحاله آشوری با بیان اینکه بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی استان مرکزی ادامه دارد، افزود: در گردنههای استان بارشها همچنان ادامه دارد و این شرایط باعث کاهش دید افقی برای رانندگان شده است. رانندگان باید توجه بیشتری به جلو داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.
وی ادامه داد: به دلیل لغزنده بودن جادهها، تردد در محورهای مواصلاتی با کندی پیش میرود. در این وضعیت، رعایت بیشتر نکات ایمنی ضروری است. رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی، کاهش سرعت و رانندگی با سرعت مطمئنه و توجه مداوم به جلو و عدم استفاده از گوشی موبایل به رانندگان توصیه میشود.
رئیس پلیس راه استان مرکزی بر رعایت توصیههای رانندگی در شرایط بارانی و برفی اشاره کرده و اظهار داشت: همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ، پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و گردنهها و بررسی وضعیت فنی خودرو از جمله ترمز، برفپاککن و چراغها پیش از حرکت بسیار ضروری است.