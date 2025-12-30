مسدود شدن محور الیگودرز به خمین به دلیل برف و کولاک شدید

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری با بیان اینکه بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی استان مرکزی ادامه دارد، افزود: در گردنه‌های استان بارش‌ها همچنان ادامه دارد و این شرایط باعث کاهش دید افقی برای رانندگان شده است. رانندگان باید توجه بیشتری به جلو داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

وی ادامه داد: به دلیل لغزنده بودن جاده‌ها، تردد در محورهای مواصلاتی با کندی پیش می‌رود. در این وضعیت، رعایت بیشتر نکات ایمنی ضروری است. رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی، کاهش سرعت و رانندگی با سرعت مطمئنه و توجه مداوم به جلو و عدم استفاده از گوشی موبایل به رانندگان توصیه می‌شود.

رئیس پلیس راه استان مرکزی بر رعایت توصیه‌های رانندگی در شرایط بارانی و برفی اشاره کرده و اظهار داشت: همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ، پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها و بررسی وضعیت فنی خودرو از جمله ترمز، برف‌پاک‌کن و چراغ‌ها پیش از حرکت بسیار ضروری است.

