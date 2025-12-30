خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی آزادراه زنجان-تبریز/ کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی

بازگشایی آزادراه زنجان-تبریز/ کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی
کد خبر : 1735466
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان هشترود از بازگشایی آزادراه زنجان - تبریز حد فاصل هشترود تا میانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: اتوبان پیامبر اعظم حدفاصل زنجان تا تبریز که به دلیل بارش برف و کولاک شدید از دیشب مسدود شده بود، با تلاش بی وقفه عوامل راهداری از ساعاتی قبل بازگشایی شده و تردد در این محور جریان دارد.

وی در عین حال با توجه به شرایط جوی و برودت هوا و احتمال بارش های دوباره، همچنان از هموطنان خواست از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت به سفر، احتیاط های لازم و مقررات راهنمای و رانندگی را رعایت کنند.

در همین رابطه رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود نیز از کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه خبر داد و گفت: اکنون بر این محور شرایط خاص آب و هوایی حاکم است.

وحید آخوندزاده گفت: با تلاش نیرو های راهداری جاده های اصلی و فرعی منطقه باز است ، اما متاسفانه کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی تعداد ۱۰۰ روستا را مسدود کرده است.

وی از مسافران درخواست کرد قبل از ورود به جاده‌های ارتباطی شهرستان هشترود از باز بودن راه‌ها اطلاع یابند و وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و با خود لباس گرم و خوراک همراه داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی