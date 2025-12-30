بازگشایی آزادراه زنجان-تبریز/ کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: اتوبان پیامبر اعظم حدفاصل زنجان تا تبریز که به دلیل بارش برف و کولاک شدید از دیشب مسدود شده بود، با تلاش بی وقفه عوامل راهداری از ساعاتی قبل بازگشایی شده و تردد در این محور جریان دارد.

وی در عین حال با توجه به شرایط جوی و برودت هوا و احتمال بارش های دوباره، همچنان از هموطنان خواست از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت به سفر، احتیاط های لازم و مقررات راهنمای و رانندگی را رعایت کنند.

در همین رابطه رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود نیز از کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه خبر داد و گفت: اکنون بر این محور شرایط خاص آب و هوایی حاکم است.

وحید آخوندزاده گفت: با تلاش نیرو های راهداری جاده های اصلی و فرعی منطقه باز است ، اما متاسفانه کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی تعداد ۱۰۰ روستا را مسدود کرده است.

وی از مسافران درخواست کرد قبل از ورود به جاده‌های ارتباطی شهرستان هشترود از باز بودن راه‌ها اطلاع یابند و وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و با خود لباس گرم و خوراک همراه داشته باشند.

