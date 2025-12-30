آذربایجان شرقی تعطیل شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه استانداری آذربایجان شرقی آمده است: نظر به برودت هوا، با هدف صرفه‌ جویی در مصرف انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ کلیه ادارات و موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها، شعبات بانک‌ها و بیمه‌ها (به استثنای واحد کشیک که توسط شورای هماهنگی بانک ها و بیمه اعلام خواهد شد)آموزشگاه های زیر نظر فنی و حرفه ای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری ها و دهیاری های استان به استثنای واحدهای عملیاتی و فوریت های شهرداری ها، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه ها تعطیل می باشند.

مناطق مختلف آذربایجان شرقی از شنبه هفته جاری شاهد بارش برف و کولاک بوده که موجب بسته شدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستا شده است.

انتهای پیام/