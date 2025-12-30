خبرگزاری کار ایران
مدارس ادارات آذربایجان‌غربی چهارشنبه تعطیل شد

تمامی مدارس و ادارات آذربایجان غربی فردا چهارشنبه ۱۰دی ماه تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس و ادارات استان در روز چهارشنبه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است؛ با عنایت به بارش قابل‌توجه برف در چند روز اخیر و طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی درخصوص افت شدید دما و ایجاد یخبندان و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی گاز به‌ویژه در بخش خانگی؛ بدینوسیله پیرو اطلاعیه‌های قبلی بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و اماکن ورزشی به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

ضروری است مدیران ادارات و مدارس در راستای مدیریت مصرف انرژی، نسبت به حداقل رساندن مصارف وسایل گرمایشی محل کار و مدارس اهتمام ویژه داشته باشند.

از هم‌استانی‌های عزیز نیز درخواست می‌شود از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان پرهیز کرده  و جهت تقویت خدمت‌رسانی در توزیع انرژی، در مدیریت مصرف گاز و برق حداکثر همکاری را داشته باشند.

امتحانات پایان‌ترم دانشگاه پیام‌نور استان و آزمون نهایی مدارس شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
