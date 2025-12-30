خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خبر داد:

صدور جریمه 40 میلیارد ریالی برای یک کارخانه تولید و پخش نهاده‌های دامی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به صدور جریمه سنگین برای مدیر یکی از کارخانه‌های تولید و پخش نهاده‌های دامی در شهرستان اراک اشاره کرده و در این رابطه گفت: جریمه 40 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی در این استان صادر شد.

به گزارش ایلنا، سعید نوراللهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پرونده فروش 141 هزار و 741 کیلوگرم نهاده‌های دامی خارج از ضوابط تعیین شده از سوی دولت به ارزش 19 میلیارد و 946 میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اراک رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 39 میلیارد و 893 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. با گزارش مأموران نیروی انتظامی پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

