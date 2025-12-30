اختلال تردد در محورهای کوهستانی خراسان شمالی در پی بارش برف و مه

به گزارش ایلنا، مهدی میقانی افزود: بارش برف در گردنه‌های کوهستانی استان خراسان شمالی سطح جاده‌های این استان را لغزنده کرده است. از این رو ضروری است رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند. همچنین بارش باران نیز از جاده‌های استان گزارش شده و سطح جاده‌ها را لغزنده کرده است.

وی ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر از سالم بودن خودرو به ویژه سیستم ترمز، بخاری، برف‌پاک‌کن‌ها، اطمینان حاصل کنند. همچنین هنگام رانندگی فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان شمالی بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام سفر تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: رانندگان و کاربران جاده‌ای باید این موضوع را در نظر داشته باشند که همراه داشتن تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ برای عبور از محورهای کوهستانی الزامی است.

میقانی به آماده‎باش نیروهای عملیاتی استان خراسان شمالی اشاره داشته و تصریح کرد: نیروهای راهداری برای خدمات‌رسانی به شهروندان، مسافران و رانندگان از آمادگی کامل برخوردار هستند. اکیپ‌های راهداری در محورهای مواصلاتی کوهستانی و گردنه‌های استان مستقر هستند و وضعیت راه‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

