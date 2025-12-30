مدیرکل راهداری استان خبر داد:
اختلال تردد در محورهای کوهستانی خراسان شمالی در پی بارش برف و مه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خراسان شمالی گفت: بارش برف و پدیده مه غلیظ تردد در محورهای کوهستانی را مختل کرده است از این رو رانندگان با احتیاط برانند. اکنون رانندگان عبوری از گردنه امیناله در محور بجنورد ـ آشخانه و گردنه اسدلی در محور بجنورد ـ اسفراین با مه و کاهش دید افقی روبرو هستند.
به گزارش ایلنا، مهدی میقانی افزود: بارش برف در گردنههای کوهستانی استان خراسان شمالی سطح جادههای این استان را لغزنده کرده است. از این رو ضروری است رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند. همچنین بارش باران نیز از جادههای استان گزارش شده و سطح جادهها را لغزنده کرده است.
وی ادامه داد: به شهروندان توصیه میشود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر از سالم بودن خودرو به ویژه سیستم ترمز، بخاری، برفپاککنها، اطمینان حاصل کنند. همچنین هنگام رانندگی فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خراسان شمالی بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام سفر تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: رانندگان و کاربران جادهای باید این موضوع را در نظر داشته باشند که همراه داشتن تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ برای عبور از محورهای کوهستانی الزامی است.
میقانی به آمادهباش نیروهای عملیاتی استان خراسان شمالی اشاره داشته و تصریح کرد: نیروهای راهداری برای خدماترسانی به شهروندان، مسافران و رانندگان از آمادگی کامل برخوردار هستند. اکیپهای راهداری در محورهای مواصلاتی کوهستانی و گردنههای استان مستقر هستند و وضعیت راهها بهصورت مستمر رصد میشود.