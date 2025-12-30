خسارت ۳۳۶ میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به شبکه و تاسیسات توزیع برق

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر با بیان اینکه شهرستان های مهر، لامرد، لارستان، جهرم، قیروکارزین وکازرون بیشترین خسارت ناشی از طوفان اخیر را متحمل شده‌اند، اظهار داشت: در طول فعالیت سامانه بارشی، گروه‌های فنی، عملیاتی برق با تجهیزات کامل و به ‌صورت شبانه‌روزی در آماده ‌باش بودند و با تلاش آن‌ها، شبکه‌های آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی، ترمیم و برق تمامی مناطق مجدد برقرار شد.

وی شکستگی و تخریب پایه ها، آسیب دیدگی کابل های خودنگهدار، سوختن و سقوط ترانسفورماتورها را از جمله خسارات وارد آمده به شبکه در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در جریان طوفان اخیر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: همکاران و گروه های عملیاتی به صورت شبانه‌ روزی در حال رصد و پایش شبکه هستند تا در صورت بروز خسارت و آسیب احتمالی به خطوط توزیع برق، موارد را بررسی و در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به تامین برق مشترکان نمایند.

این مقام مسئول ضمن قدردانی از زحمات تمامی پرسنل، پیمانکاران و سیمبانان صنعت برق در راستای پایداری شبکه در شرایط سخت ناشی از وقوع شرایط آب و هوایی اخیر در استان فارس افزود: کماکان ۱۱۵ گروه عملیاتی شامل گروه‌های اتفاقات و پشتیبان، ۳۳۸ نیروی ماهر فنی و پشتیبان و ۱۱۵ دستگاه خودروی اتفاقات در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به صورت شبانه روزی در حالت آماده باش هستند.

جلایر در خاتمه یادآور شد: شهروندان گرامی در صورت بروز هر گونه خاموشی و خسارت ناشی از طوفان و بارندگی به شبکه توزیع برق، می توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ به مرکز اتفاقات این شرکت اعلام کنند و همکاران این شرکت به محض دریافت اطلاعات، در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی و عادی سازی شبکه اقدام خواهند کرد.

