به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان قم در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان قم رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به دلایل اعمال این تعطیلی‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: این تصمیمات بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا در بازه زمانی روزهای آینده در سطح این استان و همچنین اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی قم در راستای تأمین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

رحمان‌نیا تصریح کرد: به شهروندان استان قم توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان، با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه‌جویی را به عمل آورند. صرفه‌جویی در مصرف انرژی نقش مؤثری در کاهش محدودیت‌ها و حفظ پایداری شبکه‌های انرژی استان دارد.

