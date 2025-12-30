به گزارش ایلنا، فرج‌الله ایلیات افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان به دلایل اعمال این تعطیلی‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: این تصمیمات با هدف مدیریت مصرف انرژی شرایط جوی، کاهش محسوس دما، تأمین پایدار انرژی و ضرورت مدیریت مصرف انرژی در سطح استان، جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضروری اتخاذ شده است.

ایلیات تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌‌رسان استان سمنان از جمله شرکت‌های گاز، برق، آب، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط موظف هستند با آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، نسبت به تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کرده و از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی جلوگیری کنند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: روابط‌عمومی دستگاه‌‌های اجرایی مکلف هستند تصمیمات اتخاذ شده را از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه ابهام یا دوگانگی در اطلاع‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف انرژی، به ویژه در حوزه گاز و برق، همکاری بیشتری داشته باشند. صرفه‌جویی در مصرف انرژی نقش مؤثری در کاهش محدودیت‌ها و حفظ پایداری شبکه‌های انرژی استان دارد.

ایلیات ابراز داشت: از شهروندان درخواست می‌شود به مدیریت بهتر مصرف انرژی و در شرایط جوی نامساعد کمک کنند. با همراهی مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی کامل مجموعه‌های خدمات‌‌رسان، می‌توان از این شرایط عبور کرد و زمینه تأمین پایدار انرژی و استمرار خدمات ضروری در استان سمنان را فراهم ساخت.

