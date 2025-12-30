جان باختن کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در بندرانزلی

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: صبح امروز، در پی وقوع حادثه سقوط بالابر یک ساختمان نیمه کاره در خیابان پاسداران بندرانزلی، یک کارگر ساختمانی ۵۰ ساله دچار جراحات شدید از ناحیه سر شد.

دکتر جمشید محمدی افزود: پس از اعلام حادثه، نیرو‌های اوررژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، اما این کارگر به دلیل شدت جراحات، در لحظات اولیه وقوع حادثه جان باخت.

وی گفت: متوفی برای انجام اقدامات قانونی به نیروی انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

