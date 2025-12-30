خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جان باختن کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در بندرانزلی

جان باختن کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در بندرانزلی
کد خبر : 1735385
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر ۵۰ ساله‌ای هنگام کار در ساختمانی نیمه کاره در بندرانزلی، بر اثر سقوط بالابر و جراحات شدید جان باخت.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: صبح امروز، در پی وقوع حادثه سقوط بالابر یک ساختمان نیمه کاره در خیابان پاسداران بندرانزلی، یک کارگر ساختمانی ۵۰ ساله دچار جراحات شدید از ناحیه سر شد.

دکتر جمشید محمدی افزود: پس از اعلام حادثه، نیرو‌های اوررژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، اما این کارگر به دلیل شدت جراحات، در لحظات اولیه وقوع حادثه جان باخت. 

وی گفت: متوفی برای انجام اقدامات قانونی به نیروی انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی