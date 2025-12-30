نشتی لوله گاز در خشکبیجار
نیروهای امدادی در حال برطرف کردن نشتی لوله گاز در خشکبیجار هستند.
به گزارش ایلنا از رشت، رییس اداره گاز خشکبیجار با اشاره به اینکه در پی عملیات عمرانی، یکی از لولههای گازرسانی در شهر خشکبیجار دچار نشتی شد گفت: این حادثه ساعت ۱۱ و نیم امروز در بلوار سردار شهید سلیمانی این شهر رخ داد.
معرفت فدایی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای فوریتهای امداد گاز و آتشنشانی به محل اعزام شدند و هماکنون در حال انجام اقدامات ایمنی و عملیات فنی برای کنترل و برطرف کردن نشتی هستند.
وی خاطر نشان کرد: برای کنترل و حفظ ایمنی شهروندان تا برطرف شدن نشتی، گاز این منطقه قطع است.