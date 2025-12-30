حادثه سقوط یک اصله درخت بر روی خودرو در رشت، بدون خسارت جانی

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: در پی وزش شدید باد و گزارش سقوط یک درخت بر روی خودروی سواری در بلوار امام رضای رشت، یک خودروی نجات به همه ۳ آتش نشان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، عملیات برش کاری این درخت را انجام داده و با برداشتن آن، خطر را برطرف کردند.

