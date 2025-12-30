خبرگزاری کار ایران
حادثه سقوط یک اصله درخت بر روی خودرو در رشت، بدون خسارت جانی

آتش نشانان با بریدن یک اصله درخت که بر اثر وزش شدید باد، بر روی یک خودروی سواری در رشت سقوط کرده بود، خطر را رفع کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: در پی وزش شدید باد و گزارش سقوط یک درخت بر روی خودروی سواری در بلوار امام رضای رشت، یک خودروی نجات به همه ۳ آتش نشان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، عملیات برش کاری این درخت را انجام داده و با برداشتن آن، خطر را برطرف کردند.

 

