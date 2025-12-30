خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعلام کرد:

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان زنجان روز چهارشنبه 10 دی ماه

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان زنجان روز چهارشنبه 10 دی ماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بیمه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های این استان، به جز مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان به دلایل اعمال این تعطیلی‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: این تصمیمات با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ توده هوای سرد به استان و یخبندان، احتمال بروز کولاک و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار اتخاذ شده است.

حقیقی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید داشته و تصریح کرد: بدیهی است بنا به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی، لازم است تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی از خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی خود اطمینان حاصل کنند.

