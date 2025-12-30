به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان به دلایل اعمال این تعطیلی‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: این تصمیمات با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ توده هوای سرد به استان و یخبندان، احتمال بروز کولاک و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار اتخاذ شده است.

حقیقی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید داشته و تصریح کرد: بدیهی است بنا به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی، لازم است تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی از خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی خود اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام/