خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز لایروبی ۳۶ هکتار از آب بندان‌های لنگرود

آغاز لایروبی ۳۶ هکتار از آب بندان‌های لنگرود
کد خبر : 1735378
لینک کوتاه کپی شد.

با دستور استاندار گیلان، لایروبی ۳۶ هکتار از آب‌بندان‌های لنگرود آغاز شد.

به گزارش ایلنا از رشت، فرماندار شهرستان لنگرود گفت: عملیات لایروبی ۳۶ هکتار از آب‌بندان‌های شهرستان لنگرود با هدف تامین آب مورد نیاز شالیزار‌های منطقه، با دستور استاندار گیلان آغاز شد.
یوسف گلشن با بیان اینکه در ۱۴ نقطه شهرستان لنگرود ۳۲۰ هکتار آب بندان وجود دارد گفت: از اول امسال تاکنون لایروبی ۷۲ هکتار از این آب بندان‌ها به پایان رسید و امروز هم با دستور استاندار گیلان، عملیات لایروبی ۳۶ هکتار آب بندان در سه نقطه آغاز شد.
وی افزود: امروز همچنین لایروبی ۱۰۰ هکتار از انهار و زهکش‌های اصلی آب منطقه‌ای شروع شد.
فرماندار شهرستان لنگرود گفت: این شهرستان ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار شالیزار دارد که ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار آن از آبریز سد سفیدرود آبیاری می‌شود و ۲ هزار هکتار آن سنتی آبیاری می‌شود.
یوسف گلشن گفت: از آنجایی که شهرستان لنگرود در انتهای شبکه آبرسانی سد سفیدرود قرار دارد، همه ساله با مشکل کم آبی کشاورزی مواجه است به همین دلیل لایروبی آب بندان‌ها و انهار کشاورزی در این شهرستان ضروری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی