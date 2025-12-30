جمع آوری و انتقال ۳۵۱ معتاد متجاهر به مراکز ترک اعتیاد رشت
فرمانده انتظامی رشت از جمع آوری ۳۵۱ معتاد متجاهر از سطح شهرستان رشت در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر به منظور پاکسازی مناطق آلوده و جرمخیز گفت: در آذر ماه امسال ۳۵۱ معتاد متجاهر زباله گرد، کارتن خواب و یا معتادان متجاهری که قصد ارتکاب به سرقتهای خرد را داشتند، از سطح معابر، پارکها و تفرجگاههای شهرستان رشت جمع آوری و برای درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معتبر تحویل داده شدند.
سرهنگ عیسی روشن قلب از مردم خواست، برای مقابله با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی با پلیس همکاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سرعت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.