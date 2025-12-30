تعطیلی کلیه ادارات و مراکز دولتی، بانکها و مراکز آموزشی / امتحانات مدارس و دانشگاهها برقرار است
به دلیل سرمای شدید و ناپایداری جوی، کلیه ادارات، مراکز دولتی و خصوصی، دانشگاهها و بانکها در مازندران چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل میشوند. امتحانات طبق برنامه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در پی پیشبینی سرمای کمسابقه در کشور و استان مازندران، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی ستاد مدیریت بحران استان تصمیم به تعطیلی کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها، بیمهها و مراکز تجاری در استان مازندران در روز چهارشنبه گرفت.
این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدماترسان و شعب کشیک بانکها نمیشود. همچنین مدارس و دانشگاههایی که برنامه امتحانی دارند، فعالیت خود را برای برگزاری آزمونها ادامه خواهند داد.
سازمان هواشناسی از تداوم سرمای هوا در روزهای آینده خبر داده و کارگروه مدیریت مصرف انرژی از شهروندان خواسته است با صرفهجویی در مصرف انرژی، برای حفظ رفاه عمومی همکاری کنند.