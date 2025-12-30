به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز استان خوزستان، امروز سه‌شنبه در جلسه بررسی نحوه بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز، که در محل دادسرای این شهرستان برگزار شد، گفت: «با راه‌اندازی این مرکز، زیرساخت لازم برای مدیریت اصولی پسماندهای عفونی فراهم شده است.»

وی افزود: «بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی مراکز پزشکی کوچک، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت موظف هستند نسبت به انعقاد قرارداد رسمی با این مرکز اقدام کنند تا فرآیند جمع‌آوری، حمل، بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای عفونی آن‌ها به‌صورت اصولی و مطابق با ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی انجام شود.»

معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: «با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی اهواز، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و معاونت بهداشت، به همه مراکز پزشکی هشدارهای لازم ابلاغ شده و در صورت عدم همکاری با مرکز دفع پسماندهای پزشکی، پیگیری و برخورد قانونی در دستور کار خواهد بود.»

بیرانوند ادامه داد: «دفع غیراصولی پسماندهای پزشکی، تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی، محیط زیست و امنیت زیستی جامعه محسوب می‌شود و دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه ترک فعل یا تخلف در این حوزه برخورد قاطع خواهد داشت.»

انتهای پیام/