خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی مرکز بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز

راه‌اندازی مرکز بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز
کد خبر : 1735332
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان از راه‌اندازی مرکز ویژه بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز خبر داد و تأکید کرد که تمامی مراکز پزشکی کوچک ملزم به همکاری با این مرکز هستند و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز استان خوزستان، امروز سه‌شنبه در جلسه بررسی نحوه بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز، که در محل دادسرای این شهرستان برگزار شد، گفت: «با راه‌اندازی این مرکز، زیرساخت لازم برای مدیریت اصولی پسماندهای عفونی فراهم شده است.»

وی افزود: «بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی مراکز پزشکی کوچک، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت موظف هستند نسبت به انعقاد قرارداد رسمی با این مرکز اقدام کنند تا فرآیند جمع‌آوری، حمل، بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای عفونی آن‌ها به‌صورت اصولی و مطابق با ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی انجام شود.»

معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: «با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی اهواز، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و معاونت بهداشت، به همه مراکز پزشکی هشدارهای لازم ابلاغ شده و در صورت عدم همکاری با مرکز دفع پسماندهای پزشکی، پیگیری و برخورد قانونی در دستور کار خواهد بود.»

بیرانوند ادامه داد: «دفع غیراصولی پسماندهای پزشکی، تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی، محیط زیست و امنیت زیستی جامعه محسوب می‌شود و دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه ترک فعل یا تخلف در این حوزه برخورد قاطع خواهد داشت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی