علیرضا انصاری بیان کرد: مراکز خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جاده‌ای و بخش‌های نوبت‌ کاری، آتش‌نشانی‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، مراکز تامین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت می‌دهند و از این موضوع مستثنی هستند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: آزمون های نهایی پایه دوازدهم مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور و همچنین آزمون دانشگاه های استان برقرار است و براساس برنامه انجام می شود.