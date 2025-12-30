دستگاههای اجرایی، مدارس و دانشگاههای فارس فردا ١٠ دی تعطیل شدند
دستگاههای اجرایی، مدارس و دانشگاههای فارس فردا ١٠دی تعطیل شدند.
به گزارش ایلنا، سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: به دلیل مصرف و توزیع پایدار انرژی و توزیع متعادل انرژی در سایر استانها فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاههای اجرایی شامل موسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تعطیل هستند.
علیرضا انصاری بیان کرد: مراکز خدماترسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستانها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جادهای و بخشهای نوبت کاری، آتشنشانیها، پاسگاهها و مراکز انتظامی، مراکز تامین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت میدهند و از این موضوع مستثنی هستند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: آزمون های نهایی پایه دوازدهم مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور و همچنین آزمون دانشگاه های استان برقرار است و براساس برنامه انجام می شود.