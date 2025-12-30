خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

استقرار جو پایدار و افت محسوس دما در البرز / هشدار زرد کاهش کیفیت هوا تا شنبه

استقرار جو پایدار و افت محسوس دما در البرز / هشدار زرد کاهش کیفیت هوا تا شنبه
مدیرکل هواشناسی استان البرز از استقرار جو پایدار، کاهش محسوس دما و افت موقت کیفیت هوا در استان خبر داد و نسبت به افزایش غبار و انباشت آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی هشدار داد.

کامران حقی‌آبی در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد، از چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، جو پایدار در منطقه البرز مرکزی مستقر خواهد بود.

وی افزود: این شرایط جوی به‌دلیل وارونگی دما و وزش بادهای ضعیف سطحی، موجب افزایش غبار، پتانسیل انباشت آلاینده‌ها و کاهش موقت کیفیت هوا به‌ویژه در شهرها و مناطق صنعتی استان می‌شود.

کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه

مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به پیش‌بینی دما گفت: طی این مدت، به‌ویژه در ساعات شب و صبح، کاهش محسوس دما و یخبندان در اغلب مناطق استان، به‌خصوص نواحی کوهستانی و سردسیر، مورد انتظار است.

به گفته حقی‌آبی، کمینه و بیشینه دمای پیش‌بینی‌شده برای شهر کرج در این بازه زمانی بین منفی ۴ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد متغیر خواهد بود و کمینه دما در برخی شهرهای استان از جمله طالقان، اشتهارد و نظرآباد به زیر صفر می‌رسد.

پیش‌بینی روزانه وضعیت هوا

وی با تشریح وضعیت جوی تا ۴ روز آینده ادامه داد: امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه: آسمان ابری تا نیمه‌ابری، بارش پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش تدریجی دما همراه است و در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه: کمی تا نیمه‌ابری، صبح یخبندان، بارش خفیف در نقاط محدود خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی البرز اضافه کرد: در روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه: نیمه‌ابری، صبح یخبندان و احتمال بارش خفیف؛ جمعه ۱۲ دی‌ماه: قسمتی ابری تا ابری، صبح یخبندان، وزش باد گاهی شدید و احتمال بارش پراکنده و‌ در روز شنبه ۱۳ دی‌ماه: آسمان استان نیمه‌ابری، صبح یخبندان و وزش باد در برخی ساعات خواهد بود.

توصیه‌های هواشناسی

مدیرکل هواشناسی استان البرز با تأکید بر اثرات این شرایط جوی تصریح کرد: کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی مخاطره‌آمیز است و توصیه می‌شود این گروه‌ها از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین بر کنترل و مدیریت منابع آلاینده، کاهش ترددهای غیرضروری و رعایت توصیه‌های بهداشتی در روزهای پیش‌رو تأکید کرد.

انتهای پیام/
