ادارات و مدارس خراسان رضوی روز چهارشنبه تعطیل شد

ادارات و مدارس خراسان رضوی روز چهارشنبه تعطیل شد
روابط عمومی استانداری خراسان رضوی از تعطیلی کلیه ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خراسان رضوی با توجه به برودت هوا در بعضی از نقاط کشور و نیز به‌منظور مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری، ضمن تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف گاز در بخش‌های مختلف اداری و خانگی بدین وسیله به اطلاع می‌رساند کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی (باستثنای بخش‌های امدادی، درمانی و عملیاتی)، بانک‌ها (باستثنای شعب منتخب)، کلیه مدارس (باستثنای آزمون‌های پایه ۱۱ و ۱۲)، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (باستثنای آزمون‌های دانشگاه‌ها) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۴٠۴ تعطیل اعلام می‌شود.

