تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی لرستان در روز ۱۰ دی بهدلیل برودت هوا
ستاد مدیریت بحران لرستان تعطیلی تمامی ادارات، مراکز آموزشی و بخش عمدهای از نهادهای دولتی و خصوصی را در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ به دلیل موج سرما و برودت هوا و با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، از روابط عمومی استانداری لرستان در اطلاعیهای اعلام شد: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی کشور، به دنبال بارش برف و باران در مناطق غربی و جنوبغربی کشور، استان لرستان در روز چهارشنبه۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ با افت قابلملاحظه دما مواجه خواهد شد بهگونهای که کمینه دما در ساعات صبح در اغلب شهرهای استان بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
در همین راستا و به استناد تصمیمات ستاد مدیریت بحران استان لرستان، با هدف مدیریت و صرفهجویی در مصرف انرژی، تمامی ادارات، شعب دادگستری و دادسراها، موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها و شرکتهای بیمه در روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.
این مصوبه شامل شعب کشیک تعیینشده از سوی شورای هماهنگی بانکها و بیمهها، واحدهای عملیاتی و فوریتهای شهرداریها، مراکز امدادی و درمانی بیمارستانها، نیروهای شیفتگردان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی نمیشود.
همچنین تمام امتحانات نهایی دانشآموزان و مراکز دانشگاهی مطابق برنامه زمانبندی قبلی برگزار خواهد شد.
ستاد مدیریت بحران لرستان تاکید کرده است: با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، از شهروندان استان درخواست میشود با رعایت مصرف بهینه حاملهای انرژی، همکاری لازم را به عمل آورند.