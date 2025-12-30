آغاز محدودیتهای ترافیکی ۵ روزه در جادههای مازندران از چهارشنبه
به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محدودیتهای ترافیکی ۵ روزه، از فردا چهارشنبه ۱۰ دی تا یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در جادههای مازندران اعمال میشود.
موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
بصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، ۱۱ و ۱۲ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱( از ساعت ۱۲: ۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲( از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بهصورت کامل.
۳( از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴( از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دوطرفه میگردد.
۵( در صورت کمحجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال رادارند از ساعت تعیینشده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع است.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها و کامیونتها بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخهای ۱۴۰۴/۱۰/۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از محور هراز ممنوع است.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیسراه محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخهای ۱۴۰۴/۱۰/۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهصورت یکطرفه از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان بالعکس انجام خواهد شد.
۴. محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس:-
در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیسراه تردد انواع تریلرها و کامیونها بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ و ۱۲ در محور فوق ممنوع است.
۵. محور آستارا - اردبیل و بالعکس:-
در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیسراه تردد انواع تریلرها و کامیونها بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ در محور فوق ممنوع میباشد.
۶. محور فشم:
از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روزهای جمعه و شنبه مورخهای ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ و ۱۳ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.