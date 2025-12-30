خانه



مازندران ۰۹ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴:۰۲

بارش برف و باران در محورهای مازندران / ترافیک بزرگراه‌ها پرحجم

بارش برف در محورهای کوهستانی و باران در مسیرهای ساحلی مازندران، ترافیک بزرگراه‌های استان را سنگین کرده و پلیس‌راه از رانندگان خواست با تجهیزات زمستانی و رعایت احتیاط در جاده‌ها تردد کنند.