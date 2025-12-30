بارش برف و باران در محورهای مازندران / ترافیک بزرگراهها پرحجم
بارش برف در محورهای کوهستانی و باران در مسیرهای ساحلی مازندران، ترافیک بزرگراههای استان را سنگین کرده و پلیسراه از رانندگان خواست با تجهیزات زمستانی و رعایت احتیاط در جادهها تردد کنند.
رئیس پلیسراه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا از بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت:
بارش برف در محور کندوان (حدفاصل سیاهبیشه تا تونل کندوان)، محور هراز (حدفاصل لاسم تا امامزاده هاشم) و محور سوادکوه (محدوده گدوک) گزارششده است.
سرهنگ هادی عبادی افزود: بارش باران نیز در محور کناره و اکثر مسیرهای ساحلی استان ادامه دارد.
وی اعلام کرد: بزرگراههای اصلی استان با ترافیک پرحجم مواجه هستند؛ در سایر محورهای مواصلاتی، تردد عادی و روان گزارششده است.
پلیسراه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری در محورهای برفی خودداری کنند.