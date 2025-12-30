تجمع اعتراضی کارگران قند خاورمیانه شوش وارد نهمین روز شد
تجمع اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش، امروز نیز ادامه یافت و وارد نهمین روز خود شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز سهشنبه ۹ دیماه، نهمین روز از اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش برگزار شد و کارگران این واحد تولیدی با برگزاری تجمع صنفی، خواستههای اقتصادی و معیشتی خود را پیگیری کردند.
کارگران معترض با تأکید بر لزوم رسیدگی مسئولان به مطالباتشان، به خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفتند: ما خواستار حل مشکلات موجود و تعیین تکلیف وضعیت حقوق و مزایای خود هستیم و چون تا کنون پاسخی دریافت نکردهایم، راهی جز برگزاری تجمع صنفی نداریم.
آنان همچنین گفتند: امیدواریم با ورود جدی مسئولان شهرستان و استان و رسیدگی به خواستههای خود، دیگر نیازی به تجمع در این هوای سرد نداشته باشیم.