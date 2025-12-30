خبرگزاری کار ایران
رئیس‌کل دادگستری مازندران:

۲۰ زندانی شهرستان نور در آستانه روز پدر آزاد شدند

کد خبر : 1735142
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران از آزادی ۲۰ نفر از زندانیان شهرستان نور با پیگیری مسئولان قضایی و مشارکت خیرین در آستانه روز پدر خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ایام پرفضیلت ماه مبارک رجب و در آستانه ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، با پیگیری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان نور و مساعدت خیرین، زمینه آزادی ۲۰ نفر از مددجویان زندان این شهرستان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با همت خیرین شهرستان نور، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان فوق الذکر جمع‌آوری شد که این اقدام ارزشمند همزمان با فرارسیدن روز پدر، نقش بسیار مؤثری در آزادی زندانیان واجد شرایط داشته است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای ارفاقی، در مسیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آزادی زندانیان واجد شرایط، اقدامات مستمری را در دستور کار خود قرار دارد.

پوریانی با بیان اینکه اجرای عدالت توأم با رأفت اسلامی از رویکردهای محوری دستگاه قضایی مازندران است، خاطرنشان کرد: این رویکرد همواره مورد تأکید دین مبین اسلام بوده و در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات قضایی استان به‌طور ویژه مدنظر قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه صلح و سازش در پرونده‌های مرتبط با قصاص اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۶۸ نفر از محکومان به قصاص نفس با تلاش صلح‌یاران، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی، با جلب رضایت اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافتند.

پوریانی افزود: از ابتدای سال جاری نیز با تلاش مسئولان اداره‌کل زندان‌ها، صلح‌یاران و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، ۳۹ نفر از اولیای دم رضایت خود را اعلام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۸ مورد رضایت قطعی و ۲۱ مورد رضایت مشروط بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از مدیران انجمن‌های حمایت از زندانیان، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مسئولان اداره‌کل زندان‌ها، خیرین و تمامی دست‌اندرکارانی که به هر نحو در مسیر آزادی مددجویان از زندان نقش‌آفرینی می‌کنند، تقدیر کرد.

