به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارش داد: ساعت ۶:۰۲ صبح امروز سه شنبه (۹ دی‌ماه) با اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در مسیر گلزار به شیرینک شهرستان بردسیر(مسیر معدن درآلوئیه)، بلافاصله ۲ تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

طبق این گزارش، در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که همگی مرد با رده سنی ۲۶ تا ۴۲ سال بودند که بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی‌ مناسب، توسط تیم‌های فوریت‌های پزشکی یک مصدوم در محل حادثه درمان و چهار مصدوم دیگر این حادثه توسط پایگاه‌های جاده‌ای گلزار و نگار با حال عمومی‌ مساعد به بیمارستان قائم(عج) "بردسیر" منتقل شدند.

