به گزارش ایلنا، کارشناس هواشناسی گفت:روز گذشته بیشینه دمای هوا در شهرهای نیمه شرقی استان به ۱۸ درجه بالای صفر رسید و صبح امروز، منطقه دلیر چالوس با ثبت کمینه دمای ۵ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان بود. همچنین از منطقه دنا علیا در چالوس، ۲۵ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

وی افزود: امروز سه‌شنبه نهم دی‌ماه به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان، شاهد بارندگی گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، کاهش دما، وزش باد شدید و موقتی و احتمال تگرگ خواهیم بود. بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

تاکامی با اشاره به بارش‌های امروز در مازندران از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. وی تأکید کرد شرایط جوی برای فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی مناسب نیست.

وی، اعلام کرد عمده فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی مازندران خواهد بود و از عصر امروز به‌تدریج از استان خارج می‌شود. به گفته او، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو استان پایدار و دمای هوا افزایش می‌یابد، هرچند در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

تاکامی همچنین از ورود سامانه بارشی جدید از عصر جمعه تا شنبه خبر داد که بارندگی، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات را به همراه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

