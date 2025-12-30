خبرگزاری کار ایران
هشدار هواشناسی درباره بارش‌های مازندران؛ سامانه جدید در راه است

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی امروز، از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و تأکید کرد شرایط جوی برای گردشگری و کوهنوردی مناسب نیست.

به گزارش ایلنا، کارشناس هواشناسی گفت:روز گذشته بیشینه دمای هوا در شهرهای نیمه شرقی استان به ۱۸ درجه بالای صفر رسید و صبح امروز، منطقه دلیر چالوس با ثبت کمینه دمای ۵ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان بود. همچنین از منطقه دنا علیا در چالوس، ۲۵ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

وی افزود: امروز سه‌شنبه نهم دی‌ماه به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان، شاهد بارندگی گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، کاهش دما، وزش باد شدید و موقتی و احتمال تگرگ خواهیم بود. بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

تاکامی با اشاره به بارش‌های امروز در مازندران از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. وی تأکید کرد شرایط جوی برای فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی مناسب نیست.

وی، اعلام کرد عمده فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی مازندران خواهد بود و از عصر امروز به‌تدریج از استان خارج می‌شود. به گفته او، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو استان پایدار و دمای هوا افزایش می‌یابد، هرچند در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

تاکامی همچنین از ورود سامانه بارشی جدید از عصر جمعه تا شنبه خبر داد که بارندگی، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات را به همراه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

