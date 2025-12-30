اتوبان تبریز- زنجان تا اطلاع ثانوی مسدود شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت نامناسب دید افقی در محور آزادراه تبریز- زنجان، اظهار کرد: بر همین اساس جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان هشترود دیشب در محل سه راهی قویون قشلاقی واقع در محور هشترود- میانه واقع در آزادراه تبریز- زنجان به منظور بررسی میدانی شرایط اضطراری و وضعیت مسیرها، تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس اتوبان تبریز- زنجان تا زمان فروکش شدن کولاک و مسیرگشایی مسدود خواهد بود، لذا از هم وطنان درخواست می کنیم از مراجعه و تردد در این مسیر خودداری کنند.

حسنی با اشاره به اینکه شرایط اسکان اضطراری در محل های یاد شده در شهرهای هشترود و نظرکهریزی و همچنین مساجد روستایی جهت اسکان در راه ماندگان فراهم شده است، یادآور شد: نیروهای راهداری، هلال احمر و امداد رسان در این مسیر آماده ارایه خدمات به مردم در راه مانده هستند و تمامی تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

وی برودت هوا را یکی از چالش های مهم در زمان حاضر برشمرد و از اهالی شهرستان هشترود درخواست کرد در استفاده منابع انرژی از جمله گاز صرفه جویی کنند.

حسنی وضعیت کنونی جاده مواصلاتی هشترود به مراغه را نیز اضطراری و همراه با برف و کولاک عنوان و اضافه کرد: تردد هر نوع وسیله نقلیه سنگین در این مسیر نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

آزادراه ۳۰۰ کیلومتری تبریز- زنجان، موسوم به پیامبر اعظم در فصول سرد سال به ویژه به هنگام بارش برف و کولاک با راه بندان های طولانی و در مواردی که شدت بارش و یخبندان بالا باشد، معمولا با مسدودی جاده مواجه می شود.

