مدیرکل راهداری استان خبرداد:

تردد بدون زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی گلستان ممنوع است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با تاکید بر استفاده از زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی اعلام کرد: پلیس راه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی استان جلوگیری می‌کند.

به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی برف و باران در محورهای استان، اظهارداشت: هم اینک برف در محورهای کوهستانی درازنو، توسکستان، خوش ییلاق؛ اولنگ؛ افراتخته؛ گلیداغ؛ دوزین و سایر محورهای کوهستانی شرق استان شدت گرفته و شدید است و تردد بدون زنجیر چرخ در این محورها ممنوع است. 

وی، بقیه محورها را هم با بارش باران همراه دانست و افزود: اکیپ‌ها و گشت‌های راهداری در محورها مستقر بوده و مشغول عملیات راهداری زمستانی هستند. 

مصدقی ادامه داد: جاده‌های استان به شدت لغزنده شده و هم استانی‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورتی که خیلی ضروری است سفر کنند؛ حتما ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی و اطمینان از سلامت فنی خودرو؛ قبل حرکت با سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها مطلع شوند. 

استان گلستان ۵ هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه آن کوهستانی و برفگیر است.

