تأکید رئیس کل دادگستری خوزستان بر برنامهریزی جامع و تعیین تکلیف پروندههای معوق/لزوم جوانسازی کادر قضایی
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به ضرورت برنامهریزی هدفمند برای سال آینده، بر تعیین تکلیف پروندههای معوق، ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی و استفاده از ظرفیت داوری تخصصی برای کاهش بار دادگاهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی در نشست شورای معاونان دادگستری استان خوزستان بر ضرورت برنامهریزی جامع برای سال آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر در مدیریت پروندهها و کاهش معوقات گفت: با تلاش همکاران، در ۶ ماهه نخست سال جاری از افزایش موجودی پروندهها جلوگیری شد. برنامهریزی سهماهه پایانی سال نیز باید با هدف تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن، اتقان آرا و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین تدوین و اجرا شود.
دهقانی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای داوری تخصصی تأکید کرد و افزود: ارجاع پروندههای دارای شرط داوری به مؤسسات داوری تخصصی نقش مهمی در کاهش بار دادگاهها و تسهیل حل اختلافات دارد.
وی با تأکید بر شفافیت حداکثری در فرآیندها و دقت در گزارشدهی آماری خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ارائه خدمات قضایی با بالاترین کیفیت و جلب رضایت مردم استان خوزستان است و باید تمام تلاشها در این مسیر متمرکز شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان، جوانسازی کادر قضایی و اداری و تخصصیسازی فرآیندهای قضایی را از اولویتهای استراتژیک این مجموعه برشمرد.