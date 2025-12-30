خبرگزاری کار ایران
دادستان خوزستان از تسریع روند آزادی زندانیان واجد شرایط خبر داد

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، از انجام اقدامات لازم برای آزادی زندانیان واجد شرایط و استفاده از ارفاقات قانونی و شرعی در زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان، امروز سه‌شنبه در بازدید از زندان مرکزی اهواز بیان کرد: به منظور اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری و بررسی وضعیت محکومان، اقدامات لازم برای آزادی زندانیان واجد شرایط در حال انجام است.

وی گفت: اجرای احکام قضایی به‌ویژه در خصوص محکومان جرایم سنگین، فرآیندی دشوار و پرمسئولیت است؛ با این حال دستگاه قضایی در کنار اجرای قاطع احکام، نسبت به بهره‌مندی زندانیان متنبه از ارفاقات قانونی و شرعی اهتمام ویژه دارد.

خلفیان با اشاره به تشکیل کمیته کاهش جمعیت کیفری در استان اظهار کرد: این کمیته به صورت ماهانه در زندان‌های استان تشکیل می‌شود و ضمن ارزیابی وضعیت اصلاحی مددجویان، پیشنهاد بهره‌مندی از تسهیلاتی همچون مرخصی، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی را ارائه می‌دهد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اهواز نیز با حمایت دستگاه قضایی بیش از یکهزار و ۵۰۰ خانوار از خانواده زندانیان را تحت پوشش دارد و علاوه بر مساعدت مالی، زمینه اشتغال و بازتوانی زندانیان آزادشده را نیز فراهم می‌کند.

