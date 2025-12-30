خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

کشف و ضبط بیش از ۱۰ میلیارد تومان روغن خوراکی قاچاق در لرستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف و ضبط ۱۰ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان روغن خوراکی قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه نهم دی ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با گزارش سازمان صمت پیرامون خرید و فروش روغن جامد خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. 

وی افزود: این پرونده شامل خرید و فروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

 

