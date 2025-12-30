استانداری هرمزگان اعلام کرد:
مسدود شدن جاده سیریک - جاسک به دلیل طغیان رودخانه / جاده بندرلنگه - بندرخمیر تا اطلاع ثانوی مسدود است
استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: طغیان رودخانه «هیوه» در محور مواصلاتی سیریک - جاسک و تخریب بخشی از پل این رودخانه، باعث انسداد مسیر شده است. همچنین جاده بندرلنگه - بندرخمیر به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.
به گزارش ایلنا، همچنین در اطلاعیه استانداری هرمزگان عنوان شده است که در پی بارشهای سنگین اخیر و همچنین طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب، 2 محور ارتباطی مهم در استان هرمزگان، مسدود شده و یا با محدودیت تردد در محورهای مواصلاتی مواجه شده است.
در بخشی این مسیر محور مواصلاتی بندرخمیر - بندرلنگه محدوده آبنمای کنخ، فقط تردد برای خودروهای سنگین با رعایت کامل نکات ایمنی مجاز است. بر این اساس خودروهای سواری و سبک باید از مسیرها و محورهای مواصلاتی جایگزین بندرخمیر - دژگان - بندرلنگه عبور کنند.
استانداری هرمزگان از مسافران درخواست کرد با توجه به این تغییرات مسیر و رعایت توصیههای ایمنی، از سفرهای غیرضروری در این مناطق خودداری کرده و پیش از حرکت، وضعیت راهها را بررسی کنند. این محدودیتها تا بهبود شرایط جوی و آمادهسازی مسیرها ادامه خواهد داشت.