ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری و تأخیر ساعت مدارس برخی شهرستانهای استان مرکزی روز 9 دی
ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به وضعیت جوی این استان، در روز سهشنبه 9 دی ماه فعالیت آموزشی مدارس در برخی شهرستانهای استان غیرحضوری و در برخی شهرستانهای دیگر با تأخیر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان شازند به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. امتحانات داخلی مقطع متوسطه در این شهرستان با 2 ساعت تأخیر و به صورت حضوری انجام خواهد شد.
در شهرستانهای آشتیان، فراهان، دلیجان و کمیجان، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد. در شهرستان خنداب نیز فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، در نوبت صبح با یک ساعت و نیم تأخیر آغاز میشود.
در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در ارتباط با برگزاری امتحانات نهایی نیز به صراحت عنوان شده است که امتحانات نهایی و هماهنگ پایه نهم تحصیلی در مقطع متوسطه دوره اول، در تمامی شهرستانها به قوت خود باقی است و برابر برنامه و رأس ساعت مقرر انجام خواهد شد.