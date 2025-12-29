فرمانده انتظامی استان:
172 دستگاه رمزارز غیرمجاز در استان یزد کشف شد / دستگیری 4 نفر
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با همکاری مردم 172 دستگاه رمزارز (ماینر) غیرمجاز از 4 کارگاه در این استان کشف و ضبط شد. از ابتدای سال جاری تاکنون 800 دستگاه ماینر به ارزش 220 میلیارد ریال کشف شده و در این رابطه 62 نفر متهم دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان به خسارات ناشی از فعالیت رمزارزها به بخشهای خانگی، تجاری و اقتصادی در جامعه اشاره داشته و افزود: به دلیل اهمیت موضوع ماینرها، برخورد با متخلفان این حوزه همواره جزء اولویتهای فراجا در استان با همکاری خوب مردم است.
وی ادامه داد: تاکنون همکاری مردم با پلیس در بخشهای مختلف با همراهی خبرنگاران و فعالان فضای مجازی مطلوب بوده است. در این خصوص باید به دلیل اهمیت موضوع رمزارزها و ماینرهای غیرمجاز، تعامل همگان با پلیس بیش از گذشته تقویت شود.
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: برق مصرفی هر دستگاه ماینر معادل برق 6 تا 8 واحد مسکونی است. شهروندان در صورت مشاهد هرگونه تخلف موارد را در اسرع وقت به شماره 110 و یا 30110 پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدگی گزارش کنند.