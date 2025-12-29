مسدود شدن یک محور فرعی و راه ارتباطی 25 روستای سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، مجید محبی به بیشترین بارندگی ثبت شده در یکی از مناطق استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: در بارش‌های اخیر، بیشترین بارندگی در دهستان چاهان از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 53 میلی‌متر بارش گزارش شده است.

وی بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرده و ادامه داد: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب‌ها‌ در استان، ضروری است شهروندان از سفرها و ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند.

ثبت بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه چاهان نیکشهر

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر، میزان بارش‌های این استان ثبت شده است. ایستگاه چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ثبت 53 میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان به خود اختصاص داد.

محسن حیدری افزود: در این رخداد بارشی، در شهرستان‌های مختلف استان مقادیر متفاوتی از بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله می‌توان به ایستگاه خاش با 6.8، ایستگاه چانعلی 18، ایستگاه میرآباد 20، ایستگاه درودی نرون 22، ایستگاه نیکشهر 18.7، ایستگاه چاه‌کمال گلمورتی 9.5 و ایستگاه ایرانشهر 2.5 میلی‌متر اشاره کرد.

وی به گستره این سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در مجموع 81 ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی در سطح این استان وقوع بارش باران را گزارش کرده‌اند. بارش باران سبب جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها و همچنین طغیان رودخانه‌ها در استان شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا اواخر وقت چهارشنبه 10 دی ماه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی این استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین از سه‌شنبه شب 9 دی ماه، کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

