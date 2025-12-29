خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بر اثر بارندگی و بروز سیلاب اتفاق افتاد:

مسدود شدن یک محور فرعی و راه ارتباطی 25 روستای سیستان و بلوچستان

مسدود شدن یک محور فرعی و راه ارتباطی 25 روستای سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1734947
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر بارندگی و بروز سیلاب در چند ساعت اخیر، محور فرعی دلگان - زهکلوت و راه ارتباطی 25 روستا در شهرستان دلگان مسدود شد. بعد از هشدار هواشناسی تمام نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در راه‌های این استان مستقر شدند.

به گزارش ایلنا، مجید محبی به بیشترین بارندگی ثبت شده در یکی از مناطق استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: در بارش‌های اخیر، بیشترین بارندگی در دهستان چاهان از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 53 میلی‌متر بارش گزارش شده است.

وی بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرده و ادامه داد: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب‌ها‌ در استان، ضروری است شهروندان از سفرها و ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند.

ثبت بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه چاهان نیکشهر

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر، میزان بارش‌های این استان ثبت شده است. ایستگاه چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ثبت 53 میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان به خود اختصاص داد.

محسن حیدری افزود: در این رخداد بارشی، در شهرستان‌های مختلف استان مقادیر متفاوتی از بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله می‌توان به ایستگاه خاش با 6.8، ایستگاه چانعلی 18، ایستگاه میرآباد 20، ایستگاه درودی نرون 22، ایستگاه نیکشهر 18.7، ایستگاه چاه‌کمال گلمورتی 9.5 و ایستگاه ایرانشهر 2.5 میلی‌متر اشاره کرد.

وی به گستره این سامانه بارشی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در مجموع 81 ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی در سطح این استان وقوع بارش باران را گزارش کرده‌اند. بارش باران سبب جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها و همچنین طغیان رودخانه‌ها در استان شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا اواخر وقت چهارشنبه 10 دی ماه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی این استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین از سه‌شنبه شب 9 دی ماه، کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی