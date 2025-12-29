خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس خبر داد:

دستگیری سارقان سیم و کابل‌های مخابراتی در بندرعباس

کد خبر : 1734926
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: 2 نفر از سارقان سیم و کابل مخابراتی در این شهرستان شناسایی و بازداشت شدند. این افراد به وارد کردن 20 میلیارد ریال خسارت به زیرساخت‌های مخابراتی استان اعتراف کرده‌اند. این سرقت‌ها افزون بر 20 میلیارد ریال خسارت به زیرساخت‌های مخابراتی وارد کرده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اکبر مرادی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی در محلات شهرستان بندرعباس، به ویژه سرقت از داخل حوضچه‌های واقع در وسط معابر شهری که منجر به قطعی ارتباطات مخابراتی در برخی مناطق شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری 17 بندرعباس با انجام گشت‌زنی‌های هدفمند، اقدامات اطلاعاتی و استقرار در مناطق آلوده و جرم‌خیز حوزه استحفاظی این شهرستان، در نهایت موفق شدند 2 سارق را حین سرقت سیم و کابل مخابراتی از داخل یکی از حوضچه‌های معابر شهری شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس اظهار داشت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب 8 فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی و فروش اموال مسروقه به چند مرکز ضایعاتی و افراد متفرقه اعتراف کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

انتهای پیام/
