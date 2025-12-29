اعلام جزییات تعطیلی فعالیت مدارس آذربایجان شرقی فردا سه شنبه
اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی جزییات تعطیلی و نحوه فعالیت مدارس استان را برای فردا سه شنبه نهم دی ماه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، وضعیت فعالیت مدارس استان در روز سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴ به شرح است:
در منطقه بستان آباد، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدائی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
آزمونهای نهایی روز سهشنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد شد.
آزمونهای نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد. همچنین آزمونهای هماهنگ داخلی نیز در مدارسی که آموزش در آنها با تاخیر آغاز میگردد، طبق زمانبندی مدیر مدرسه برگزار شده و در مناطقی که آموزششان غیر حضوری است، لغو شده و به زمان دیگری موکول میگردد.
در منطقه سراب، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
امتحانات داخلی مدارس، لغو و به زمان دیگری موکول میشود و آزمونهای نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد.
در منطقه عجب شیر مراکز پیش دبستانی شهری و روستایی شهر عجبشیر، تعطیل بوده و فعالیت مدارس مقطع ابتدایی و مدارس استثنایی شهر عجب شیر و روستاهای بخش مرکزی و فعالیت مدارس بخش قلعهچای و شهر جوانقلعه در تمامی پایهها در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر، غیرحضوری است.
در منطقه اسکو در مناطق شهری و روستایی و شهر جدید سهند، مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس ابتدائی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی از شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
همچنین فعالیت مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای (آشستان، قندیلو، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد، گنبرف) و مدارس روستاهای (آمقان، عنصرود، کندوان، کهنمو و اسکندان، اسفنجان) در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
آزمونهای داخلی و هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) در مناطقی که فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام میشود، لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد شد.
مدارس شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه و خسروشاه) فعالیت مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری است و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
آزمونهای داخلی در سطح شهرستان تبریز و مناطقی که فعالیت مدارس غیرحضوری اعلام شده است، لغو اعلام میشود.
مناطق مختلف آذربایجان شرقی از صبح امروز شاهد بارش برف و کولاک است.