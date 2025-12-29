محل انباشت هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه هرمزگان کشف شد

به گزارش ایلنا، سجاد حسین‌زاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مأموران دریابانی شهرستان بندرلنگه پس از رصد اطلاعاتی و گشت زنی‌های نامحسوس، بارانداز بزرگ و محل دپوی هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع این شهرستان را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: با حضور مسئولان قضایی در محل مورد نظر و پس از صدور دستورات لازم در این خصوص، مأموران دریابانی شهرستان بندرلنگه در بازرسی از این بارانداز ضمن کشف 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن نگهداری سوخت‌های قاچاق را نیز جمع‌آوری و معدوم‌سازی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان به روند تعقیب و دستگیری متهمان این پرونده اشاره کرده و اظهار داشت: بنابر گزارش ضابطان، عوامل نگهداری این حجم انبوه از سوخت قاچاق، تحت تعقیب هستند و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری آنان در حال انجام است.

انتهای پیام/