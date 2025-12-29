خبرگزاری کار ایران
مدارس ابتدایی همدان فردا تعطیل شد

کد خبر : 1734922
سرمای هوا کودکستان های همدان را فردا سه شنبه تعطیل و فعالیت پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی را غیرحضوری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستان های استان همدان در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تعطیل اعلام می‌شود.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی‌ و مدارس ابتدایی سطح استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر ) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
