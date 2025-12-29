خبرگزاری کار ایران
روابط‌عمومی علوم پزشکی قم اعلام کرد:

مرگ 2 نفر دستاورد حادثه رانندگی در جاده قم به جعفریه

کد خبر : 1734910
روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در اطلاعیه‌ای به وقوع حادثه رانندگی مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: در حادثه برخورد 2 خودروی نیسان و کامیون در جاده قم به جعفریه، 2 نفر جان باختند.

به گزارش ایلنا، ظهر امروز یک مورد تصادف بین خودروی نیسان و کامیون در محور مواصلاتی جعفریه به قم، روبروی پارکینگ سینا به مرکز پیام اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش اعلام شده، این حادثه در ساعت 11:25 رخ داد و بلافاصله یک کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

 در اطلاعیه روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان شده است که متأسفانه در این سانحه رانندگی، 2 نفر به علت شدت حادثه و سوختگی جان خود را از دست دادند. به دلیل وضعیتی که بر اثر سوختگی از پیکرها بر جای مانده، هویت متوفیان در حال حاضر مجهول است.

