روابطعمومی علوم پزشکی قم اعلام کرد:
مرگ 2 نفر دستاورد حادثه رانندگی در جاده قم به جعفریه
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در اطلاعیهای به وقوع حادثه رانندگی مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: در حادثه برخورد 2 خودروی نیسان و کامیون در جاده قم به جعفریه، 2 نفر جان باختند.
به گزارش ایلنا، ظهر امروز یک مورد تصادف بین خودروی نیسان و کامیون در محور مواصلاتی جعفریه به قم، روبروی پارکینگ سینا به مرکز پیام اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش اعلام شده، این حادثه در ساعت 11:25 رخ داد و بلافاصله یک کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.
در اطلاعیه روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان شده است که متأسفانه در این سانحه رانندگی، 2 نفر به علت شدت حادثه و سوختگی جان خود را از دست دادند. به دلیل وضعیتی که بر اثر سوختگی از پیکرها بر جای مانده، هویت متوفیان در حال حاضر مجهول است.