مرگ 2 نفر دستاورد حادثه رانندگی در جاده قم به جعفریه

به گزارش ایلنا، ظهر امروز یک مورد تصادف بین خودروی نیسان و کامیون در محور مواصلاتی جعفریه به قم، روبروی پارکینگ سینا به مرکز پیام اورژانس اعلام شد. بر اساس گزارش اعلام شده، این حادثه در ساعت 11:25 رخ داد و بلافاصله یک کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

در اطلاعیه روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان شده است که متأسفانه در این سانحه رانندگی، 2 نفر به علت شدت حادثه و سوختگی جان خود را از دست دادند. به دلیل وضعیتی که بر اثر سوختگی از پیکرها بر جای مانده، هویت متوفیان در حال حاضر مجهول است.

